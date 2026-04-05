Inter Roma LIVE 1-0 | la sblocca subito Lautaro Martinez!

Alle 20:45 si è giocato a San Siro il match tra Inter e Roma, valido per il 31° turno di Serie A 202526. La partita è iniziata con un gol di Lautaro Martinez, che ha portato in vantaggio l’Inter già nei primi minuti. La cronaca in tempo reale sarà aggiornata durante tutta la partita, che si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE 1-0: la sblocca subito Lautaro Martinez! Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-1, la sblocca Lautaro Martinez62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Lautaro Martinez a DAZN suona la carica: «Dobbiamo cambiare marcia subito verso Inter-Roma»di Lorenzo Vezzaro Lautaro Martinez analizza il momento nerazzurro alla vigilia del big match: il capitano chiede una sterzata decisa per blindare il... ROMA-INTER 0-1 INGUARDABILI DOVBYK e NDICKA ROMA K.O #shorts #calcio #roma #inter #seriea #fyp Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu; Inter - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Live - Inter-Roma, le ufficiali: Lautaro, finalmente tu. Il capitano torna titolare e a fare coppia con ThuramINTER-ROMA 0-0 LIVE MATCH 20.37 - Squadre negli spogliatoi, fra poco il calcio d'inizio di Inter-Roma. ---- IL TABELLINO INTER-ROMA 0-0 INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 2 ... msn.com Inter-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Kick-off at San Siro: Inter-Roma is on Calcio d'inizio a San Siro: è cominciata Inter-Roma BPER Banca facebook #Pastore: "La partita tra #Inter e #Roma influenzerà poi il lunedì sera di #NapoliMilan" #SerieA #SempreMilan x.com