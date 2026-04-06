Intelligenza artificiale per gli emiliano-romagnoli sì all’uso per sicurezza sanità e istruzione | l’indagine

Un’indagine condotta nella regione ha rilevato che gli abitanti sono favorevoli all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in settori come la sicurezza, la sanità e l’istruzione. Questi ambiti sono indicati come principali aree di interesse per l’applicazione della tecnologia. La maggior parte dei partecipanti si è espressa positivamente rispetto alla possibilità di integrare l’intelligenza artificiale nelle pratiche quotidiane di questi settori.

Parenti e amici fonte principale sul tema per i cittadini, seguita da tv, social network, stampa cartacea e web. Il campione di 500 persone analizzato dal Centro studi Observa - Science in society L’intelligenza artificiale? Gli emiliano-romagnoli la vorrebbero applicare principalmente al campo della sicurezza, della medicina e dell’istruzione. Pensano che potrà contribuire alla qualità della vita e alla semplificazione quotidiana, ma sono prudenti rispetto agli effetti che porterà su occupazione e previdenza sociale, prevedendo rischi di precarizzazione. Uno strumento di cui colgono sia le opportunità, sia i rischi e sul quale chiedono... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Intelligenza artificiale, sì all’utilizzo per sicurezza, sanità e istruzioneL’intelligenza artificiale? Gli emiliano-romagnoli la vorrebbero applicare principalmente al campo della sicurezza, della medicina e dell’istruzione.

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...

Temi più discussi: L'Intelligenza artificiale in sanità: il paradosso dell'invisibilità necessaria; AI e PA – L’Intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione: opportunità, rischi e casi concreti di applicazione; L’AI può diagnosticare i tumori? Vantaggi, limiti e applicazioni; Intelligenza artificiale, Fondazione Randstad: 'Riformare l'educazione per lavorare con l'IA'.

Donne penalizzate? Intelligenza artificiale nei processi di assunzione, tra opportunità e rischiL'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro anche in Svizzera, ma dietro l'efficienza promessa emergono già i primi problemi concreti: errori nelle selezioni, bias e rischi di discrim ... bluewin.ch

Intelligenza artificiale, i docenti sono pronti per usarla? Avviso del MIM per corsi di formazione, le proposte della Tecnica della ScuolaIl MIM ha investito risorse importanti per la formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale, segno che la direzione è ormai tracciata. Ma senza una preparazione concreta, il rischio è che tut ... tecnicadellascuola.it

I Subsonica e l'intelligenza artificiale I protagonisti della nuova Autocomplete interview di Wired Italia sono i @subsonicaofficial che quest'anno festeggiano il trentennale di carriera con un nuovo album dal titolo Terre Rare. Questa estate saranno impegnati in facebook

L’uso crescente di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella produzione di testi scolastici sta aprendo un nuovo fronte nel lavoro quotidiano degli insegnanti. Non si tratta soltanto di una questione tecnologica, ma di un cambiamento che inc… x.com