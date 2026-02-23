Infortunio Solet si ferma il difensore dell’Udinese durante la sfida contro il Bologna | le condizioni

Oumar Solet si ferma durante la partita contro il Bologna a causa di un infortunio muscolare. La sua uscita precoce ha costretto l’allenatore dell’Udinese a cambiare strategia in anticipo, lasciando i tifosi in allarme. Solet si è accasciato al suolo pochi minuti dopo aver subito un contrasto, e i medici sono intervenuti subito. I primi esami indicano un problema che potrebbe richiedere alcuni giorni di recupero.

Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estate Bilancio Juventus, il CdA approva il primo semestre 202526: perdita di 2,5 milioni. Il comunicato Infortunio Mazzitelli, arrivano gli esiti degli esami: svelati tempi di recupero! Le ultime novità sul centrocampista Valverde assolto dalla UEFA: respinto il reclamo del Benfica, il Real Madrid gongola! I dettagli Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Campo sintetico? Quelli del City non lo hanno neanche nominato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio per Solet, il difensore dell'Udinese si ferma contro il Bologna: le sue condizioniSolet si è infortunato durante la partita tra Bologna e Udinese a causa di un contrasto violento.

Infortunio Djimsiti: si ferma il difensore durante Atalanta Torino. Le sue condizioni e quali partite potrebbe saltareDurante la partita tra Atalanta e Torino, Berat Djimsiti si è infortunato e ha dovuto lasciare il campo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: L'esito degli esami di Lautaro Martinez; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Probabili 26ª: torna McTominay, Milan con la coppia Leao-Pulisic; Infortunio Solet | ansia Udinese per le condizioni del suo big Cosa filtra e quanto potrebbe rimanere ai box.

FLASH | Bologna-Udinese, si ferma Solet: cosa filtra sul voto al fantacalcioInfortunio Solet - Bologna-Udinese della 26^ giornata dura meno di 10 minuti per Solet, difensore costretto ad uscire per via di ... fantamaster.it

Appena rientrato, Solet si ferma a Bologna: infortunio all'adduttore, l'Udinese lo perdeEra in dubbio alla vigilia, sembrava potesse rientrare ma per la panchina. Invece Oumar Solet, appena rientrato, è partito subito titolare nel. tuttomercatoweb.com

Infortunio #Solet Le condizioni x.com

Esce subito Solet, che aveva stretto i denti. L'infortunio è più grave del previsto e abbandona più il campo - facebook.com facebook