Incidente mortale a Gravellona | la vittima è il 41enne Marco Pinna originario di Borgomanero

Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasqua sulla statale 229 del Lago d’Orta. La vittima è un uomo di 41 anni, residente a Borgomanero. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Il drammatico incidente nella serata di Pasqua. Ferito un trentenne, la strada resta chiusa per permettere il ripristino della sicurezza Ha un nome e un volto la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di Pasqua lungo la statale 229 del Lago d’Orta. Si tratta di Marco Pinna, 41 anni, originario di Borgomanero, deceduto sul colpo a seguito del violento ribaltamento del veicolo su cui viaggiava. Il sinistro si è verificato intorno alle 18,56 di domenica 5 aprile, nel tratto compreso tra Gravellona Toce e Casale Corte Cerro. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia stradale di Verbania, l'auto sarebbe uscita di strada ribaltandosi per cause ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Incidente mortale a Gravellona: chiusa la statale 229Resta interdetta al traffico la strada statale 229 “del lago D’Orta” nel tratto compreso tra il chilometro 55,500 e il chilometro 60,100, nel... Temi più discussi: È Marco Pinna, 41 anni del Novarese, la vittima dell’incidente sulla statale a Casale Corte Cerro; Gravellona Toce, morto Marco Pinna: auto si ribalta sulla statale 229; E’ Marco Pinna, 41 anni, la vittima del ribaltamento a Gravellona Toce; Incidente mortale a Gravellona: la vittima è il 41enne Marco Pinna, originario di Borgomanero. Gravellona Toce, morto Marco Pinna: auto si ribalta sulla statale 229Tragedia sulle strade del Verbano Cusio Ossola. È Marco Pinna, 41 anni, originario di Borgomanero, la vittima dell’incidente avvenuto lungo la statale 229 del Lago d’Orta, nel tratto compreso tra ... giornalelavoce.it Grave incidente a Gravellona, un'auto si ribalta per strada: morta una personaGrave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, nel Vco, lungo la strada statale 229 del Lago d'Orta. All'altezza di Gravellona Toce un'auto si è ribaltata per cause in corso di ... novaratoday.it Vco24. . È Marco Pinna, di Borgomanero, la vittima dell'incidente di Pasqua. Aveva 41 anni - facebook.com facebook E’ Marco Pinna, 41 anni, la vittima del ribaltamento a Gravellona Toce x.com