Incidente in A22 più mezzi coinvolti | traffico in tilt

Stamattina sull’Autostrada del Brennero si è verificato un incidente all’altezza dell’88° chilometro in direzione nord, vicino al casello di Bolzano Sud. Un tamponamento a catena ha coinvolto diversi mezzi, causando rallentamenti e blocchi nel traffico. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per la gestione della situazione.

Ancora non si conoscono i dettagli della dinamica dei fatti. Certo è che l’allarme è scattato attorno alle 11 e che l’incidente ha rallentato ulteriormente il traffico, già intenso per via della festività di Pasquetta. Secondo le prime informazioni, nessuna delle persone coinvolte nello scontro avrebbe riportato gravi ferite. Non mancano i disagi alla viabilità: in questo momento sono segnalati circa due chilometri di coda. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sbanda con l’auto: danneggia la staccionata, la segnaletica e un Suv. Si indaga Gioca 8 euro e ne sbanca 12mila. E nello stesso bar è la quarta vincita 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Incidente su A22

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Un ragazzo è stato estratto dalle lamiere dell'auto e trasferito in gravi condizioni in elicottero all'ospedale. Accompagnati in pronto soccorso gli altri due occupanti del veicolo, sotto shock per l'incidente Leggi l’articolo tinyurl.com/3zy6jb6m - facebook.com facebook

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