Incidente all' incrocio tra due auto una si ribalta | coinvolti 9 ragazzi

Nella notte a Calcinato, all'incrocio tra Via Marsala e Via Corbarelli, due auto si sono scontrate vicino a una rotonda. Uno dei veicoli si è ribaltato, finendo con le ruote all'aria. Coinvolti nell'incidente ci sono stati nove ragazzi che erano a bordo dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Incidente stradale nella notte a Calcinato all'incrocio tra Via Marsala e Via Corbarelli, periferia est del paese: è in prossimità di una rotonda che due vetture si sono scontrate e una si è addirittura ribaltata, finendo ruote all'aria. Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Desenzano, intervenuti per i rilievi. Tutto è successo intorno a mezzanotte e mezza: a bordo dei due veicoli c'erano ben 9 persone, tutti giovani – ragazzi e ragazze – di età compresa tra i 18 e i 24 anni. L'allarme è stato lanciato in codice rosso, quindi con la massima urgenza, poi fortunatamente ridimensionato: il bilancio è di 2 soli feriti ricoverati in ospedale, in codice giallo e in condizioni non serie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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