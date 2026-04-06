In due armati alla Processione del Venerdì Santo | interviene la polizia

Durante la serata di venerdì a Sessa Aurunca si sono verificati momenti di tensione durante la Processione del Venerdì Santo. Due persone armate sono state notate tra i partecipanti e la polizia è intervenuta sul posto. Non ci sono riferimenti a feriti o a ulteriori dettagli sull'intervento delle forze dell'ordine. La situazione è stata gestita senza segnalare conseguenze per i presenti.

Momenti di tensione nella serata di venerdì durante la Processione del Venerdì Santo a Sessa Aurunca. Intorno alla mezzanotte, mentre il corteo religioso attraversava piazza Mercato, gli agenti di polizia impiegati in servizio di ordine pubblico venivano allertati da alcuni cittadini circa la presenza, nel centro storico, di soggetti stranieri armati di coltello che infastidivano i passanti, generando preoccupazione ed allarme tra i presenti. Immediatamente gli agenti individuavano i tre soggetti stranieri segnalati che venivano subito sottoposti ad un approfondito controllo. Due di essi venivano trovati in possesso di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: A Oleggio la solenne processione del Venerdì Santo Cascia, la solenne Processione del Venerdì SantoCascia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e profondamente sentiti dell’anno: la solenne Processione del Cristo Morto, in programma... Temi più discussi: Venerdì Santo, la tradizione si rinnova a Macerata e Civitanova (Foto); La Via Crucis matelicese è uno spettacolo (Foto); Trofeo Michele Scarponi, cambia la viabilità. A Savona la Processione del Venerdì Santo: tutte le info utili, IVG in direttaA Savona la Processione del Venerdì Santo: tutte le info utili, IVG in diretta ... msn.com Fede e devozione, bagno di folla per la processione del Venerdì Santo: la città abbraccia i simulacriCome da tradizione la Via Crucis ha visto il suggestivo incontro di Gesù e la Madonna davanti al santuario dell'Addolorata. Poi il corteo ha attraversato il centro storico fino al Municipio per l'om ... agrigentonotizie.it Il momento più atteso L’uscita del Crocifisso per la processione del venerdì Santo con le Maddalene Militello Rosmarino facebook