Gli astronauti a bordo della missione Artemis II stanno completando il loro viaggio attorno alla Luna, superando il record di distanza dalla Terra. La missione prevede un passaggio che durerà diversi giorni, durante i quali sono state monitorate le traiettorie e le comunicazioni con i controllori sulla Terra. È la prima volta che un equipaggio umano si trova in questa fase del programma spaziale, con un percorso che si svolge interamente in orbita lunare.

Gli astronauti hanno superato il record di distanza dalla Terra e stanno facendo il giro intorno al nostro satellite a circa 400mila chilometri da noi La missione Artemis II sta sorvolando la Luna: le girerà intorno una sola volta, prima di riprendere il viaggio per tornare sulla Terra. È il momento simbolicamente più importante dell’intera missione, nonché la prima volta in cui quattro astronauti osservano da vicino con i loro occhi la Luna dal 1972, quando fu organizzata l’ultima missione del programma lunare Apollo. Alle 19:56 gli astronauti hanno superato il precedente record di distanza (400.171,4 km), che apparteneva alla missione Apollo XIII, che nel 1970 non riuscì a raggiungere la Luna e richiese una difficile riorganizzazione del viaggio per riportare i tre astronauti sulla Terra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il volo di Artemis II intorno alla Luna, in diretta

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