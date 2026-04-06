Tra poche ore, la missione Artemis II raggiungerà la Luna, completando il suo viaggio di trasferimento. La navicella, partita dalla Terra, si prepara a entrare nell’orbita lunare e a compiere un sorvolo intorno al satellite naturale. L’equipaggio a bordo monitorerà costantemente le procedure e i sistemi di bordo, mentre le comunicazioni con i centri di controllo rimangono attive. La missione fa parte di un programma spaziale volto a esplorare ulteriormente il nostro satellite.

Tra poche ore la missione spaziale arriverà a destinazione per fare un giro intorno al nostro satellite a circa 400mila chilometri da noi Tra poche ore la missione Artemis II raggiungerà la sua destinazione: la Luna. Le girerà intorno una sola volta, prima di riprendere il viaggio per tornare sulla Terra. È il momento simbolicamente più importante dell’intera missione, nonché la prima volta in cui quattro astronauti osservano dal vero con i loro occhi la Luna dal 1972, quando fu organizzata l’ultima missione del programma lunare Apollo. L’intera attività sarà trasmessa dalla NASA in diretta e potrete seguirla in questo articolo. Alle 19:00... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il volo di Artemis II intorno alla Luna

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Artemis II: L'Uomo ritorna intorno alla Luna

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Mai così lontani dalla Terra. Artemis si prepara a girare intorno alla Luna x.com