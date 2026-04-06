Il 4 maggio 2026 arriva su Netflix la miniserie “Il Signore delle Mosche”, composta da quattro episodi e tratta dall’omonimo romanzo. La storia si apre con un incidente aereo che coinvolge un gruppo di scolari inglesi su un’isola deserta. La narrazione mostra come il contesto isolato porti i giovani a trasformare l’innocenza in comportamenti feroci. La serie è stata adattata da Jack Thorne, noto per altri lavori di successo.

Un incidente aereo, un gruppo di scolari inglesi e un’isola che trasforma l’innocenza in ferocia. Il 4 maggio 2026 approda su Netflix Il Signore delle Mosche (Lord of the Flies), una serie in quattro episodi adattata da Jack Thorne (His Dark Materials, Enola Holmes). La storia segue i giovani naufraghi nel loro tentativo disperato di mantenere l’ordine e la civiltà, prima che la fame, la solitudine e il potere diano vita a tribù violente e fazioni nemiche. Secondo Thorne, questo adattamento è più urgente che mai: “Stiamo perdendo una generazione di ragazzi a causa dell’odio che ingeriscono come risposta alla loro solitudine“, ha dichiarato lo sceneggiatore, sottolineando come la serie esplori la rabbia e la fragilità maschile contemporanea. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il Signore delle Mosche: il trailer della miniserie Netflix riscrive l’incubo di Golding

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Il Signore risorto ci renda capaci di essere Suoi testimoni di fronte ad ogni tentazione che ci allontana da Lui. La gioia della Pasqua sia la nostra forza! #Assisi #SantaMariadegliAngeli #Basilica x.com