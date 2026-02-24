il signore delle mosche il ritorno fedele al romanzo di golding

Il ritorno fedele al romanzo di Golding si deve alla serie prodotta dalla BBC e scritta da Jack Thorne, che arriva su Sky. La produzione ricostruisce l'isola dei ragazzi, mantenendo intatte le tematiche di sopravvivenza e sopraffazione. La narrazione si concentra sui conflitti tra i giovani e le loro scelte estreme, offrendo uno sguardo diretto sulla fragilità della natura umana. La serie si propone di far riflettere sui limiti morali dei personaggi e sulle conseguenze delle loro azioni.

La serie voluta dalla Bbc e scritta da Jack Thorne porta su Sky il romanzo di William Golding senza tradirne trama e tesi: tra sopravvivenza e sopraffazione, l’isola dei ragazzi torna a interrogare la natura umana. Jack Thorne, brillante autore dell'acclamatissima Adolescence, non ha inventato nulla, stavolta. William Golding lo ha fatto per lui, scrivendo un libro la cui attualità è sempiterna, affatto bisognosa di essere reinventata, riadattata, cercata oltre le parole scritte. Il signore delle mosche, foss'anche solo per quei suoi protagonisti bambini, potrebbe essere frutto di un guizzo contemporaneo. 🔗 Leggi su Laverita.info

3 Smart Facts è la rubrica di Wired in cui vi sveliamo tre fatti sorprendenti e inaspettati. Con l'arrivo della serie tv Il Signore delle mosche, @sarauslenghi ci racconta alcune curiosità sul libro di William Golding da cui è tratta la serie. #3smartfacts - facebook.com facebook

Su @SkyItalia è arrivata la serie tv “Il signore delle mosche”, dal romanzo di William Golding, scritta da Jack Thorne, lo sceneggiatore di “Adolescence”: la natura umana non si coniuga facilmente alla democrazia e l’adolescenza non sempre è innocente. Asso x.com