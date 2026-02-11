Cervo ucciso e abbandonato dai bracconieri

Un cervo ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco e abbandonato in un campo. L'episodio, particolarmente deplorevole, è avvenuto tra il 6 e il 7 febbraio a poca distanza dalla frazione di Ponte di Verzuno. L'animale è stato rinvenuto nella mattinata di venerdì da un cittadino durante una passeggiata, a poche centinaia di metri dalla strada provinciale. L'esemplare giaceva esanime al suolo, ucciso dalle irreparabili conseguenze di una ferita provocata da uno sparo, esploso presumibilmente poco tempo prima del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Città metropolitana di Bologna, l'ex polizia provinciale, del distaccamento di Montorio, che hanno effettuato i primi rilievi e raccolto testimonianze.

