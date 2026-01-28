Il governo spagnolo ha aperto le porte a oltre 500mila migranti irregolari. Con un nuovo decreto, Pedro Sanchez ha avviato la procedura per regolarizzare queste persone, dando loro la possibilità di ottenere un documento ufficiale. La decisione ha suscitato reazioni diverse nel paese, mentre le autorità si preparano a gestire questa grande operazione.

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha avviato la procedura per regolarizzare, tramite un Real Decreto, oltre 500mila migranti che si trovano in una situazione irregolare in Spagna. Ne ha dato notizia la portavoce dell'esecutivo e ministra dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e della Migrazione Elma Saiz in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. La portavoce ha spiegato che potranno fare domanda gli stranieri arrivati in Spagna prima del 31 dicembre 2025 che abbiano trascorso almeno 5 mesi nel Paese, nonché i richiedenti protezione internazionale che abbiano presentato richiesta prima del 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Spagna, la sanatoria di Pedro Sanchez per mezzo milioni di migranti

Approfondimenti su Pedro Sanchez Spagna

L’attuale politica migratoria in Spagna, con l’approvazione di una sanatoria per 500mila migranti, suscita reazioni contrastanti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pedro Sanchez Spagna

Argomenti discussi: La Spagna sceglie l'inclusione, sanatoria per oltre mezzo milione di migranti; La Spagna regolarizza 500mila persone entrate irregolarmente; La Spagna in controtendenza regolarizza mezzo milione di immigrati; La Spagna avvia una sanatoria per oltre mezzo milione di migranti.

La Spagna sceglie l'inclusione, sanatoria per oltre mezzo milione di migrantiUna forza lavoro in gran parte già inserita nei gangli dell'economia e che potrà essere ora regolarizzata. Mentre i flussi degli irregolari sono in calo: nel 2025 sono entrati in Spagna circa 37mila ... ansa.it

La Spagna regolarizza 500mila persone entrate irregolarmenteNegli ultimi anni molti governi europei hanno irrigidito le politiche migratorie, rafforzando controlli e rimpatri. La Spagna, guidata dal socialista Pedro Sánchez, ha invece scelto una strategia oppo ... msn.com

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha fatto qualcosa che non ha precedenti in Europa. Cosa Tramite un decreto reale, ha deciso di regolarizzare 500mila migranti irregolari, che riceverebbero così uno status legale e una forma di riconoscimento e protezion - facebook.com facebook

Grazie ma non saremo dei vostri. Non a queste condizioni. Si potrebbe sintetizzare così il discorso del premier spagnolo Pedro Sanchez, che al termine del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles oggi, 23 gennaio, ha annunciato il rifiuto della Spagna all’ x.com