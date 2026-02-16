Harry e Meghan San Valentino sotto i riflettori NBA | ma le foto rivelano il disagio del principe

San Valentino a bordo campo, sotto i riflettori di uno degli eventi sportivi più seguiti d’America. Il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto il 75° NBA All-Star Game in California per celebrare il weekend degli innamorati, ma dietro le immagini sorridenti e le effusioni pubbliche si nasconderebbe una dinamica più complessa. A rivelarlo è il Mirror, che in un’esclusiva firmata dalla royal reporter Charlotte Foster analizza l’uscita pubblica dei Sussex con l’aiuto dell’esperta di linguaggio del corpo Judi James. Secondo l’analisi riportata dal tabloid britannico, la duchessa sarebbe apparsa perfettamente a suo agio sotto l’attenzione delle telecamere, mentre Harry avrebbe mostrato segnali di disagio. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il Principe Harry ha recentemente testimoniato all'Alta Corte di Londra nel processo contro Associated Newspapers Ltd, affrontando accuse che coinvolgono la vita di Meghan Markle.

Meghan Markle ha deciso di sorprendere il marito Harry con una linea di cioccolato in edizione limitata per San Valentino.

