A Roma, in via del Babuino, una profumeria nel centro della città ha fatto da scenario a un episodio di antisemitismo. Un primo israeliano entrato nel negozio ha subito un comportamento violento, che ha portato a conseguenze gravi. L’accaduto si inserisce in una serie di atti discriminatori che si sono verificati nella capitale, suscitando preoccupazione tra le autorità e i residenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

L’ennesimo episodio di antisemitismo si è verificato oggi a Roma in una profumeria in via del Babuino, il cuore pulsante del lusso nella Capitale. “Oggi lo dico, non tollero proprio nessuno. Il primo israeliano che entra finisce malissimo!!!”, “tanto stanno tutti qua in vacanza, ma perché non tornano a Tel Aviv?”: a scrivere queste parole sul proprio profilo Instagram è stata la commessa del punto vendita convinta, avendo un profilo social privato, che non sarebbe stata scoperta. Dopo è arrivata una sorta di rettifica da parte sua: il titolare del negozio, presumibilmente di religione ebraica, secondo quanto si sente nel video, le ha chiesto se avesse problemi con le persone israeliane o con gli ebrei, cosa che lei ha ovviamente negato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il primo israeliano che entra finisce malissimo”. Post antisemiti choc a Roma

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