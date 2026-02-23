Lascia le figlie piccole in auto poi lo choc | finisce malissimo

Una donna di 40 anni ha abbandonato le figlie piccole in auto e si è allontanata, causando un episodio di grande preoccupazione. La sua condotta ha attirato l’attenzione degli agenti, che l’hanno trovata in strada in evidente stato di ebbrezza. La donna non ricordava dove aveva parcheggiato e si mostrava disorientata. La scena si è conclusa con un intervento rapido delle forze dell’ordine, che hanno preso provvedimenti immediati.

Una donna di 40 anni è stata denunciata a Viareggio dopo essere stata trovata in strada in evidente stato di ubriachezza e incapace di ricordare dove avesse parcheggiato l’auto. Nel veicolo, rimaste da sole per diverse ore, si trovavano le sue due figlie di 3 e 4 anni. L’episodio è avvenuto al termine dei festeggiamenti del Carnevale di Viareggio, che nella serata di sabato ha richiamato oltre 100mila persone nella cittadina in provincia di Lucca. Cosa è accaduto durante la sfilata dei carri allegorici. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna era arrivata appositamente da Milano con le due bambine per assistere alla sfilata dei carri allegorici e alla proclamazione dei vincitori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

