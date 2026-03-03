Con La fabbrica e i ciliegi il Trentino e Tommaso Giagni sognano il Premio Strega

Il Trentino punta al Premio Strega grazie al romanzo “La fabbrica e i ciliegi” di Tommaso Giagni. La casa editrice ha annunciato che il libro sarà in corsa per il riconoscimento letterario, che premia ogni anno il miglior romanzo italiano pubblicato. La candidatura rappresenta un passo importante per l’autore e per la regione, che guarda con attenzione a questa possibile conquista.

Premio Strega, 80 anni d’Italia: il Campidoglio per la serata finaleRoma, 4 febbraio 2026 - Il Premio Strega festeggia i suoi primi 80 anni con una scelta importante.

Il dramma della Sloi: Tommaso Giagni presenta il libro a LavisVenerdì 6 marzo, in Biblioteca Comunale, dialogo con Gabriella Brugnara sul romanzo La Fabbrica e i Ciliegi, che riapre il capitolo tragico dei veleni dell'industria chimica di Trento nord e accompa ... giornaletrentino.it

