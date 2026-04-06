Un'analisi sulle rose delle principali squadre di calcio italiane mette in evidenza le differenze nel numero di talenti cresciuti nel settore giovanile. Tra le tre big del campionato, il Milan ha la rosa con il maggior numero di giocatori provenienti dal proprio settore giovanile, seguita da Inter e Juventus. La presenza di giovani cresciuti in casa varia tra le squadre, influenzando la composizione delle rispettive rose.

Il noto sito 'Transfermark.it', punto di riferimento per valori di mercato e aneddoti sul calcio, ha stilato nelle ultime ore una speciale classifica che riguarda il numero di giocatori cresciuti nel vivaio delle squadre italiane che ora si trovano in prima squadra, con allegato valore totale di mercato. Andando nello specifico, le squadre che hanno più giocatori provenienti dal vivaio sono Atalanta e Fiorentina, entrambe con 6 giocatori. Seguono con 5 Sassuolo, Genoa, Cagliari e Torino. A quota tre poi troviamo Inter, Milan e Juventus. Interessante anche vedere il valore dei giocatori cresciuti nei settori giovanili di queste ultime tre squadre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il peso dei giovani cresciuti in casa: il confronto tra Inter, Juve e Milan

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