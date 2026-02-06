Pisacane scelta vincente per il Cagliari McKennie è il McTominay della Juve | crisi Lazio Inter e Milan a confronto

Questa volta il Cagliari punta forte su Pisacane per rinforzare la difesa. La società ha deciso di puntare sull’esperienza del difensore, che potrebbe essere decisivo nelle prossime partite. Intanto, in casa Juventus si parla molto di McKennie, che viene paragonato a McTominay: un giocatore che può fare la differenza nel centrocampo. La crisi delle grandi come Lazio, Inter e Milan si fa sentire, e le sfide tra queste squadre si fanno sempre più decisive per il campionato.

In questa analisi, basata sull'intervista rilasciata da Fernando Orsi, si delineano i contorni della stagione di diverse squadre di serie A. L'intervento offre una lettura delle forze, delle scelte tattiche e delle prospettive, mettendo in luce i momenti chiave e le dinamiche che hanno guidato l'andamento delle formazioni esaminate. Orsi osserva che l'Inter, guidata da Cristian Chivu dopo l'uscita di Inzaghi, sta mostrando una fase positiva, con un avvio caratterizzato da una gestione orientata ai giovani e a una continuità di gruppo. L'allenatore ha mantenuto gran parte della base della stagione precedente, evidenziando una stabilità che si riflette in una formazione affidabile e in una mentalità ritrovata.

