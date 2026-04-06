Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi le anticipazioni della prossima puntata di martedì 7 aprile
Oggi, lunedì 6 aprile, il programma televisivo non viene trasmesso, poiché la messa in onda è sospesa per la festività di Pasquetta. La prossima puntata è programmata per martedì 7 aprile, quando i protagonisti della fiction torneranno sullo schermo. La sospensione riguarda la programmazione regolare del giorno e non ci sono variazioni per le altre date.
Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, lunedì 6 aprile: la soap si ferma per Pasquetta. L'appuntamento con i protagonisti della fiction di Rai1 sarà, quindi, martedì 7 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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