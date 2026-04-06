Il lungomare diventa un grande palcoscenico con Beat Fest | in arrivo musica street food e mercatini

Il lungomare si trasforma in un palcoscenico per l’evento “Beat Fest”, che si terrà nelle prossime settimane. La manifestazione prevede musica dal vivo, bancarelle di street food e mercatini. Gli organizzatori hanno dichiarato che desiderano che questa festa diventi un appuntamento fisso per l’inizio dell’estate e aspirano a farlo crescere, integrandolo tra i principali eventi a ingresso libero della zona.

“Vogliamo che Beat Fest diventi l’appuntamento che scandisce l’inizio dell’estate. L’obiettivo è crescere e portarlo tra i grandi eventi a ingresso libero della città”. A una manciata di giorni dal via, il conto alla rovescia per il Beat Fest 2026 è ufficialmente iniziato. Sabato 11 e domenica 12 aprile, il lungomare di Rimini tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere migliaia di persone tra musica, cibo e intrattenimento. L’obiettivo? Superare le presenze dello scorso anno – ben 20 mila – e affermarsi come la manifestazione di punta del periodo primaverile. “Finalmente, anche Marina Centro ha il suo momento di riferimento, proprio come già accade da anni per zone quali San Giuliano o il Borgo Sant’Andrea – afferma Alessandro Salomao, presidente di Assovespucci Ets -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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