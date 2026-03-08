Andrea Stramezzi è stato estubato dopo aver lasciato il coma e si trova attualmente in condizioni di salute in miglioramento. La sua polmonite mostra segni di miglioramento e rimane in terapia intensiva ancora per alcuni giorni. Il medico ha deciso di mantenerlo in osservazione per favorire un pieno recupero. La situazione viene costantemente monitorata dai sanitari.

Per Stramezzi il peggio sembra essere passato. La polmonite è in fase di miglioramento e il medico rimarrà ancora qualche giorno in terapia intensiva affinché possa rimettersi completamente Il dottor Andrea Stramezzi è stato estubato dopo l'uscita dal coma. Il medico è ancora in terapia inten. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Andrea Stramezzi estubato e fuori dal coma, condizioni di salute in miglioramento, in terapia intensiva ancora qualche giorno

Il medico Andrea Stramezzi ricoverato in terapia intensiva, trovato per terra in fin di vita e portato al policlinico di MilanoIl personale medico avrebbe portato avanti tutti gli esami possibili, da quelli al sangue a quelli agli organi, fino alla tac al cervello, ma non...

Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: "È in coma"Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano.

Contenuti e approfondimenti su Andrea Stramezzi.

Temi più discussi: Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: È in coma; IL DOTTOR ANDREA STRAMEZZI RICOVERATO IN COMA, AL MOMENTO IGNOTE LE CAUSE; Mistero sul coma di Stramezzi, medico delle terapie domiciliar­i; Il medico Andrea Stramezzi è in coma. Il figlio: Papà è stato trovato in fin di vita.

Dottor Andrea Stramezzi, cosa gli è successo? Grande preoccupazione per il celebre medicoOre di forte apprensione per le condizioni del dottor Andrea Stramezzi, noto al grande pubblico per le sue posizioni e per le terapie proposte durante la pandemia di Covid-19. Il medico sarebbe stato ... alphabetcity.it

Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico, il figlio: È in comaIl dottor Andrea Stramezzi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Milano. Il medico, 67 anni, è in coma, secondo quanto riferito dallo stesso figlio Pietro su X. milanotoday.it

PIETRO STRAMEZZI: "MIO PADRE È USCITO DAL COMA, SULLE CAUSE NON ESCLUDIAMO NULLA" Pietro Stramezzi ha annunciato che suo padre, il dottor Andrea Stramezzi, è uscito dal coma. Le sue condizioni sono ancora critiche ma risponde agli sti - facebook.com facebook

Andrea Stramezzi "uscito dal coma", il medico reagisce agli stimoli, è ricoverato al Policlinico di Milano dal 4 marzo x.com