Il Giardino Esotico di Monaco è un'attrazione che ospita più di diecimila piante di origine esotica e tropicale. Al suo interno si trova anche una grotta che attira l’attenzione dei visitatori. La sua visita può essere programmata in qualsiasi periodo dell’anno, grazie alla varietà di specie e alla cura con cui viene mantenuto. La presenza di piante rare e ambienti suggestivi lo rendono un punto di interesse costante.

Che si visiti il Giardino Esotico di Monaco in estate, pieno inverno o nelle mezze stagioni, questo luogo non delude mai. E da quando ha riaperto i battenti, lo scorzo 30 marzo, dopo una solenne ristrutturazione durata anni, ai turisti in visita aspettano solo meraviglie. Già, il Jardin Exotique monegasco è infatti un punto di riferimento per quattro tipologie di visitatori. Per chi è alla ricerca di un posto immerso nel verde, tra specie botaniche rare, chi apprezza gli appuntamenti con la storia preistorica, chi gradisce i tour speleologici e chi non perde occasione di scattare foto da copertina. Ma spiegheremo meglio ogni sfumatura tra un attimo, portandovi in viaggio con noi tra le bellezze di questo pittoresco angolo di Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Giardino Esotico di Monaco con oltre 10mila piante e la grotta spettacolare

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