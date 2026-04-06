Il Festival Working class dal 10 al 12 aprile 2026

Da cms.ilmanifesto.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 al 12 aprile si svolgerà a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, la quarta edizione del Festival di Letteratura Working Class. L’evento è organizzato da Edizioni Alegre e dal Collettivo di fabbrica. La manifestazione prevede incontri, presentazioni e attività dedicate alla letteratura legata alle esperienze della classe operaia e alle tematiche sociali. La location scelta è il territorio di Campi Bisenzio, con un programma che coinvolge autori, curatori e partecipanti.

Campi Bisenzio, Firenze Dal 10 al 12 aprile si tiene a Campi Bisenzio, Firenze, la IV edizione del Festival di Letteratura Working Class organizzato da Edizioni Alegre e dal Collettivo di fabbrica della . Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Domani il Festival avrà un importante prequel a Roma al Teatro Biblioteca Quarticciolo (via Castellaneta 10) dalle ore 18. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il festival working class dal 10 al 12 aprile 2026
© Cms.ilmanifesto.it - Il Festival Working class dal 10 al 12 aprile 2026

Bologna, i 10 appuntamenti dal 6 al 12 aprile: cosa fare, vedere e sentireBologna, 6 aprile 2026 – Aprile a Bologna si apre con un palinsesto culturale che attraversa ogni genere e linguaggio.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 7 al 10 aprile 2026: Adelaide torna a MilanoNuova settimana, nuovi colpi di scena a Il Paradiso delle Signore 10: la soap torna con nuove puntate che come sempre intrecciano sentimenti e...

ABC World News Tonight with David Muir Full Broadcast - April 5, 2026

Video ABC World News Tonight with David Muir Full Broadcast - April 5, 2026

Temi più discussi: Senza chiedere il permesso, dal 10 aprile torna alla ex GKN il Festival di Letteratura Working Class – ASCOLTA; Festival di letteratura working class - 2026 sarà a Roma il 7 aprile nel working class district del Quarticciolo; Per un uso sociale del libro; Pane, rose spinose e lotta di classe. La precarietà toglie l’idea di futuro.

Il festival working class: Non solo tute blu e fabbrica. Oggi tutti noi siamo operaiIl Festival di letteratura promosso da Edizioni Allegre e Collettivo Gkn. La scrittrice Simona Baldanzi: I tempi cambiano, serve un nuovo immaginario . . C’è bisogno di creare un nuovo immaginario: ... lanazione.it

Alberto Prunetti e il Festival di letteratura Working Class: «Seguiamo l'istinto operaio»«Al primo anno è una scommessa, al secondo uno stupore, al terzo saremo tutto perché c’è in ballo un presente ma anche una prospettiva. Dobbiamo far proseguire insieme immaginario e concretezza. La ... corrierefiorentino.corriere.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.