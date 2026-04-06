Dal 10 al 12 aprile si svolgerà a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, la quarta edizione del Festival di Letteratura Working Class. L’evento è organizzato da Edizioni Alegre e dal Collettivo di fabbrica. La manifestazione prevede incontri, presentazioni e attività dedicate alla letteratura legata alle esperienze della classe operaia e alle tematiche sociali. La location scelta è il territorio di Campi Bisenzio, con un programma che coinvolge autori, curatori e partecipanti.

Campi Bisenzio, Firenze Dal 10 al 12 aprile si tiene a Campi Bisenzio, Firenze, la IV edizione del Festival di Letteratura Working Class organizzato da Edizioni Alegre e dal Collettivo di fabbrica della . Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Domani il Festival avrà un importante prequel a Roma al Teatro Biblioteca Quarticciolo (via Castellaneta 10) dalle ore 18. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il Festival Working class dal 10 al 12 aprile 2026

Bologna, i 10 appuntamenti dal 6 al 12 aprile: cosa fare, vedere e sentireBologna, 6 aprile 2026 – Aprile a Bologna si apre con un palinsesto culturale che attraversa ogni genere e linguaggio.

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ABC World News Tonight with David Muir Full Broadcast - April 5, 2026

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Il festival working class: Non solo tute blu e fabbrica. Oggi tutti noi siamo operaiIl Festival di letteratura promosso da Edizioni Allegre e Collettivo Gkn. La scrittrice Simona Baldanzi: I tempi cambiano, serve un nuovo immaginario . . C’è bisogno di creare un nuovo immaginario: ... lanazione.it

Alberto Prunetti e il Festival di letteratura Working Class: «Seguiamo l'istinto operaio»«Al primo anno è una scommessa, al secondo uno stupore, al terzo saremo tutto perché c’è in ballo un presente ma anche una prospettiva. Dobbiamo far proseguire insieme immaginario e concretezza. La ... corrierefiorentino.corriere.it

10-11-12 aprile, 4^ Edizione del Festival di Letteratura Working Class "Come stai Guarda gli occhi miei" cit 1. E' un atto di lotta, per sostenere mutualisticamente il presidio operaio permanente più lungo della storia. 2. E' un atto di immaginario collettivo della facebook