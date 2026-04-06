Bologna i 10 appuntamenti dal 6 al 12 aprile | cosa fare vedere e sentire

Da ilrestodelcarlino.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, dal 6 al 12 aprile, si svolgono dieci eventi che spaziano tra musica, mostre e incontri culturali. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono diverse discipline e pubblico, offrendo un programma ricco di iniziative. Durante la settimana sono previste esposizioni artistiche, concerti e incontri pubblici, tutti distribuiti in vari luoghi del centro e delle zone limitrofe. La proposta culturale si articola in modo da coinvolgere cittadini e visitatori.

Bologna, 6 aprile 2026 – Aprile a Bologna si apre con un palinsesto culturale che attraversa ogni genere e linguaggio. Tra il 6 e il 12 del mese, i palcoscenici bolognesi si accendono per ospitare icone del pop e del reggae,   visioni coreografiche   oniriche e riflessioni d’autore sulla grande musica italiana. Dalla comicità tagliente di Giorgio Panariello alla sperimentazione sonora di Venerus, passando per l’energia urban di Nitro e l’incanto sensoriale dei Momix, l’offerta si fa trasversale, capace di unire la solennità dei classici rivisitati alla freschezza delle nuove scene indipendenti. Una settimana intensa che invita a perdersi tra teatri storici e club d'avanguardia, celebrando un’arte che sa farsi, simultaneamente, esperienza collettiva e scoperta intima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bologna i 10 appuntamenti dal 6 al 12 aprile cosa fare vedere e sentire
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