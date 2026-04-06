Bologna i 10 appuntamenti dal 6 al 12 aprile | cosa fare vedere e sentire

A Bologna, dal 6 al 12 aprile, si svolgono dieci eventi che spaziano tra musica, mostre e incontri culturali. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono diverse discipline e pubblico, offrendo un programma ricco di iniziative. Durante la settimana sono previste esposizioni artistiche, concerti e incontri pubblici, tutti distribuiti in vari luoghi del centro e delle zone limitrofe. La proposta culturale si articola in modo da coinvolgere cittadini e visitatori.

Bologna, 6 aprile 2026 – Aprile a Bologna si apre con un palinsesto culturale che attraversa ogni genere e linguaggio. Tra il 6 e il 12 del mese, i palcoscenici bolognesi si accendono per ospitare icone del pop e del reggae, visioni coreografiche oniriche e riflessioni d’autore sulla grande musica italiana. Dalla comicità tagliente di Giorgio Panariello alla sperimentazione sonora di Venerus, passando per l’energia urban di Nitro e l’incanto sensoriale dei Momix, l’offerta si fa trasversale, capace di unire la solennità dei classici rivisitati alla freschezza delle nuove scene indipendenti. Una settimana intensa che invita a perdersi tra teatri storici e club d'avanguardia, celebrando un’arte che sa farsi, simultaneamente, esperienza collettiva e scoperta intima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, i 10 appuntamenti dal 6 al 12 aprile: cosa fare, vedere e sentire Cosa fare a Bologna dal 9 al 15 marzo: ecco i 10 appuntamenti imperdibiliBologna, nella settimana che va dal 9 al 15 marzo, cuce insieme la dissacrazione della stand-up comedy e il rigore sinfonico di Nicola Piovani,... Bologna, cosa fare dal 19 al 25 gennaio. I 10 appuntamenti da non perdereAnche questa settimana in città passano riflessioni civili, grandi concerti, serate teatrali e fermenti artistici: si parte lunedì 19 con un momento... Lunedi da Leoni - Potenza: ad un passo dal sogno!!! Temi più discussi: I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 30 marzo al 5 aprile; Cultura - Musei, gli appuntamenti delle feste pasquali a Bologna e in città metropolitana; A Bologna una giornata dedicata a Mark Fisher con incontri, proiezioni e ascolti; Attività in Pinacoteca ad aprile. Cosa fare a Bologna dal 23 al 29 marzo 2026: i 10 appuntamenti da ricordarsiGli eventi da segnarsi sul calendario tra concerti, commedie teatrali e mostre fotografiche. Achille Lauro, Renato Zero e tanti altri ... msn.com I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 30 marzo al 5 aprileCosa fare, vedere e sentire sotto le Torri fino a Pasqua: dalla mostra su Banksy e la street art a Palazzo Fava, ai concerti di Nek e il fenomeno globale del K Pop all’Unipol Arena ... msn.com Primo gol in Serie A. Secondo gol con la maglia del Bologna, dopo quello in Europa League. Tra l'altro un bel gesto tecnico. Con la maglia dei rossoblu sta trovando maggior minutaggio e sta mostrando qualità offensive interessanti. A Torino, sponda Juventu facebook “Il poco è molto a chi non ha che il poco” Il 6 aprile 1912, a Bologna, ci lascia Giovanni Pascoli x.com