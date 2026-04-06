Il Como interrompe la serie di cinque vittorie consecutive e si ferma allo 0-0 in trasferta contro l'Udinese. La partita si gioca a Udine, dove i lariani non riescono a trovare la rete e vedono rallentare la loro corsa verso una posizione valida per la qualificazione alla Champions League. La sfida si conclude senza gol, lasciando invariato il risultato dopo novanta minuti.

Dopo cinque vittorie di fila i lariani non vanno oltre lo 0-0 in Friuli UDINE - Il Como sbatte sul muro dell'Udinese e rallenta la sua rincorsa alla Champions League. Gli uomini di Cesc Fabregas, infatti, non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro i friulani, nel match del Bluenergy Stadium. La squadra lariana prova subito a rendersi pericolosa al 6' con un tiro di Nico Paz, che viene deviato in corner. All'11' arriva la replica dei padroni di casa con una conclusione di Atta, che viene smanacciata da Butez. I bianconeri insistono nelle loro azioni offensive, tant'è che al 20' Zaniolo inventa per Atta, che finisce giù in area di rigore, ma per Maresca non c'è nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Como sbatte contro l'Udinese e rallenta la sua corsa Champions

Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa Champions(Adnkronos) – Udinese e Como pareggiano 0-0 oggi lunedì 6 aprile nel match della 31esima giornata della Serie A.

Udinese-Como, il pronostico: Fabregas rilancia la corsa ChampionsNico Paz e compagni vogliono blindare il quarto posto e inseguono il sesto successo consecutivo.

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