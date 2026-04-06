Durante una partita, il giocatore Politano ha realizzato il casatiello, anche se la ricetta è attribuita a Conte. La gara si è bloccata per più di un’ora, senza ulteriori azioni significative.

Gioca senza centravanti, con Giovane. Poi, si gioca la carta Alisson, avanza McTominay e vince la partita. Speriamo che Antonio possa aprire un ciclo col Napoli Dc Napoli 06042026 - campionato di calcio serie A Napoli-Milan foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Matteo Politano Il casatiello lo sforna Politano in una gara bloccata per oltre un’ora. Lo scontro tra Conte e Allegri si svolge sulla mediana con l’annullamento delle fasce e di azioni clamorose con il Napoli privo di Hojlund. Poi il coach british-pugliese cala l’asso che aveva programmato: McTominay centravanti con Alisson in campo. Nel primo tempo l’inizio gara si svolge nel traffico del centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il casatiello lo sforna Politano ma la ricetta è di Conte

Ricette di Pasqua: la ricetta del Casatiello napoletano di Gennaro EspositoNon esiste una sola ricetta, le varianti sono tante perché ogni famiglia ha la sua che si tramanda di generazione in generazione.

Il Casatiello napoletano: la ricetta della torta salata tipica della PasquaRicetta napoletana tipica di Pasqua, il casatiello è una torta salata dall’impasto soffice e ricco di sapore: ecco come preparalo in casa in modo...

CASATIELLO NAPOLETANO - La Ricetta ANTICA FATTA in CASA