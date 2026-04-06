Il Borgo dei Borghi 2026 è Cingoli

Il Borgo dei Borghi 2026 è Cingoli. Come da consuetudine, nel giorno della Santa Pasqua, è andata in onda su Rai 3 la puntata dedicata al borgo, condotta da Camila Raznovich. La trasmissione di Rai Cultura si ripete ogni anno in questa occasione, presentando il borgo selezionato come rappresentante delle località italiane. La puntata è stata trasmessa in prima serata e ha mostrato le caratteristiche principali di Cingoli.

Come da tradizione, nel giorno della Santa Pasqua si è rinnovato l’appuntamento con Il Borgo dei Borghi, il programma di Rai Cultura in onda in prima serata su Rai 3 con Camila Raznovich. Dopo la vittoria nel 2025 di Militello in Val di Catania, quest’anno a trionfare è Cingoli, il comune marchigiano della provincia di Macerata. Situato nel cuore delle Marche, dall’alto dei 630 metri del Monte Circe, con un panormata mozzafiato; non a caso, Cingoli è chiamato ‘Il Balcone delle Marche’. La conduttrice di Kilimangiaro ha accompagnato i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese, decretando sul finale il borgo delle Marche come vincitore dell’edizione 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Borgo dei Borghi 2026 è Cingoli Cingoli, ‘il balcone delle Marche’ che punta a diventare il Borgo dei Borghi italianoCingoli (Macerata), 4 aprile 2026 – È Cingoli, “il balcone delle Marche”, quest’anno, a rappresentare le Marche nel contest nazionale Il Borgo dei... Il Borgo dei Borghi 2026, regolamento: come si votaIl Borgo dei Borghi 2026, regolamento: come si vota Come si vota (votare) per Il Borgo dei Borghi 2026, il programma di Rai 3 che decreterà il borgo... Cingoli al Borgo dei Borghi! Votiamolo insieme Temi più discussi: Cingoli vince il Borgo dei Borghi 2026: trionfo per il Balcone delle Marche; Il Borgo dei Borghi - S2026 - Il Borgo dei Borghi - 05/04/2026 - in diretta su Rai 3 05/04/2026 alle 20:30; Il Borgo dei Borghi 2026, i 20 paesi in gara per il titolo di più bello d'Italia; Cingoli è il Borgo dei Borghi 2026. Il Borgo dei Borghi 2026: quali sono, come si vota (regolamento) e streamingIl Borgo dei Borghi 2026: quali sono, come si vota (regolamento) e streaming del programma in onda stasera, 5 aprile 2026. Tutte le info ... tpi.it Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprileIl Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, domenica 5 aprile 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Dopo il maltempo, Borgo Incoronata si ritrova invasa dal fango con diversi sfollati. La Croce Rossa Italiana di Foggia è intervenuta prontamente. Grande attenzione è stata data alle persone fragili, con soccorsi mirati e supporto psicologico alla popolazione. facebook Borgo Incoronata sommersa dal fango: arrivano aiuti e soccorso psicologico alle famiglie sfollate x.com