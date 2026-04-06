I conti del Milan depurati dallo storytelling | tanti debiti pochi utili la passionaccia per il mattone

I bilanci del Milan negli ultimi tre anni mostrano un quadro caratterizzato da elevati debiti e utili limitati, con una particolare attenzione alle operazioni immobiliari. Durante questo periodo, i risultati finanziari sono stati analizzati senza considerare le narrazioni o le interpretazioni esterne. I dati evidenziano una gestione economica complessa, con investimenti e uscite che hanno inciso sui conti del club. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli analisti finanziari e degli esperti di settore.

RedBird, come tutti i fondi, acquista per rivendere. L'interesse è immobiliare, è palese anche nel bilancio e nel ruolo di Milan Real Estate. Ma forse è sfuggito ai giornaloni Mg Milano 03092022 - campionato di calcio serie A Milan-Inter foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Gerry Cardinale Quando scrivono dei conti rossoneri di questo primo triennio sotto il marchio Red Bird, i giornaloni vanno in sollucchero: si sa, ci tengono tanto a che si guardi sempre il dito e mai la luna. E allora via con la festa dei numeri: da quando, il 31 agosto 2022, il fondo gestito da Gerry Cardinale detiene il controllo del Milan, il rosso strutturale di bilancio – circa 630 milioni di perdite nel quinquennio precedente – si è trasformato in una serie di utili: rispettivamente 6,07 milioni nel 22-23, 4,11 nel 23-24 e 2,99 nel 24-25. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I conti del Milan depurati dallo storytelling: tanti debiti, pochi utili, la passionaccia per il mattone Debiti e stipendi fermi, ecco le soluzioni utili per gli italianiCon i salari reali bloccati da decenni, sempre più famiglie e imprese si trovano a fare i conti con esposizioni debitorie difficili da gestire... Leggi anche: Dallo studio del Tg1 al palco del Teatro Ariston per volontà di Carlo Conti: stasera la giornalista affiancherà il conduttore, Laura Pausini e Nino Frassica Argomenti più discussi: Bilancio Digital Value, i conti del 2025; Leao e Pulisic in dubbio: chi contro il Napoli?; Napoli-Milan, Conte chiede strada ad Allegri per il secondo posto; Udinese-Como, le ultime dai campi: Atta al posto di Davis. Rodriguez e Ramon out. Eprcomunicazione, i conti del 2025Il consiglio di amministrazione di Eprcomunicazione aveva proposto di ripianare la perdita di esercizio - pari a 219mila euro - mediante utilizzo utili portati a nuovo, riserva legale e riserva da sov ... soldionline.it Accomando: "Kean ha una clausola importante, ma il Milan vuole fare il colpo" x.com #NapoliMilan di #SerieA in diretta: le notizie in live #milan #SempreMilan facebook