I capelli da pantera di Amal Clooney sono il must da imitare nella primavera 2026

Durante la primavera del 2026, un nuovo stile di capelli ha catturato l’attenzione: i “capelli da pantera”. La nota figura pubblica ha deciso di rinnovare il proprio look, mantenendo il castano naturale e arricchendolo con sfumature dorate. Il cambio di acconciatura è stato notato da molti, diventando un esempio di tendenza tra gli appassionati di hairstyle.