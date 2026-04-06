I capelli da pantera di Amal Clooney sono il must da imitare nella primavera 2026
Durante la primavera del 2026, un nuovo stile di capelli ha catturato l’attenzione: i “capelli da pantera”. La nota figura pubblica ha deciso di rinnovare il proprio look, mantenendo il castano naturale e arricchendolo con sfumature dorate. Il cambio di acconciatura è stato notato da molti, diventando un esempio di tendenza tra gli appassionati di hairstyle.
Amal Clooney ha cambiato hair look. Con l'arrivo della primavera ha puntato tutto sui "capelli da pantera", mantenendo intatto il suo castano naturale ma aggiungendo delle adorabili sfumature dorate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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