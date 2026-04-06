Hwasa e Young K scommettono tutto a Running Man | follia e azzardo

Hwasa dei MAMAMOO e Young K dei DAY6 parteciperanno a un nuovo episodio di Running Man trasmesso il 12 aprile alle 18:10 KST. La puntata vedrà i due artisti impegnati in diverse sfide e giochi, con momenti di tensione e divertimento. La presenza dei cantanti ha suscitato l’interesse dei fan, che attendono con curiosità le loro performance e le dinamiche con gli altri partecipanti.

Hwasa dei MAMAMOO e Young K dei DAY6 saranno i protagonisti di un nuovo episodio di Running Man, che andrà in onda il 12 aprile alle ore 18:10 KST. L’anteprima pubblicata l’aprile 5 rivela una competizione basata sulle scommesse dove i due artisti mostreranno una determinazione estrema per ottenere la vittoria. L’atmosfera della sfida si accende immediatamente con le puntate iniziali. Mentre Ji Ye Eun e Yoo Jae Suk scelgono cautelativamente di investire rispettivamente 100.000 won (circa 66 dollari) e 20.000 won (circa 13 dollari), Hwasa rompe gli equilibri puntando 1 milione di won (approssimativamente 662 dollari). Senza compromessi tra ambizione e orgoglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hwasa e Young K scommettono tutto a Running Man: follia e azzardo Leggi anche: Man arrested after running toward US capitol with loaded shotgun, say police The Running Man in 4K UHD: steelbook e tanti extra per l'adattamento più fedele a Stephen KingIl nuovo adattamento diretto da Edgar Wright del romanzo di Stephen King "L'uomo in fuga", grazie a Plaion è arrivato anche in una bella steelbook...