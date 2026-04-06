Happy Days sul lago | arriva il miglior amico italiano di Fonzie Richie e Ralph Malph

Sul lago si terrà un evento dedicato agli appassionati di Happy Days, la famosa serie televisiva ambientata negli anni '50 a Milwaukee. L'iniziativa vedrà la partecipazione di un attore italiano noto per aver interpretato il miglior amico di Fonzie, Richie, e Ralph Malph. L’appuntamento è rivolto a chi ha seguito con affetto le avventure dei personaggi principali e desidera rivivere alcuni momenti della sitcom.

Incontro a Mandello con il radiologo Giuseppe Ganelli, autore del libro dedicato alla celebre serie TV e presidente del fan club internazionale: "I personaggi? Innanzitutto persone speciali" Appuntamento da non perdere sul lago per chi ha amato Happy Days, la celebre saga TV che ha fatto storia narrando le vicende della famiglia Cunningham, dei loro amici e dell'indimenticabile Fonzie, nella Milwakee degli anni ‘50. Mercoledi 8 aprile presso la Gelateria Costantin di piazza Italia a Mandello del Lario si terrà infatti la presentazione del libro “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days” con il quale gli autori Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia regalano ai lettori un imperdibile e coinvolgente amarcord della serie Tv che ha fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Icona ’Happy days’. Sogni e rock’n’roll . Il ritorno di Ricky. Fonzie e Ralph Argomenti più discussi: Happy Days sul lago: arriva il miglior amico italiano di Fonzie, Richie e Ralph Malph; Happy Days sbarca sul lago con la presentazione del primo libro interamente dedicato alla serie cult; Marcheno, il 10 aprile a teatro c’è Happy Days: uno spettacolo sulla felicità ai tempi moderni; HENRY, IL FONZIE E OLTRE: WINKLER SI RACCONTA. Sul lago Michigan nei luoghi di Happy Days a 50 anni dall’esordioLa casa dei Cunningham in realtà si trova in North Cahuenga Boulevard a Los Angeles. Anche il fast food Arnold’s nel cui parcheggio erano girate molte scene è ubicato in California, precisamente ... ilsole24ore.com RECAP HAPPY DAYS DI PASQUA (parte 1) È arrivato il momento di salutare anche degli Happy Days di Pasqua! Tra laboratori creativi e profumatosi il tempo è volato! Abbiamo vissuto due giorni pieni di creatività ed esperienze che lasciano il segno (anc - facebook.com facebook