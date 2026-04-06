Un pilota di 31 anni, proveniente da Catania, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza sulla spiaggia di Marina di Cottone a Fiumefreddo a causa di un guasto tecnico al suo ultraleggero monoposto. L’incidente si è verificato durante un volo e, grazie alla sua prontezza, ha evitato conseguenze più gravi. La zona è stata immediatamente raggiunta dalle autorità per le verifiche del caso.

Un pilota di 31 anni, originario di Catania, ha evitato il peggio atterrando d’emergenza sulla sabbia di Marina di Cottone a Fiumefreddo dopo un guasto tecnico al suo ultraleggero monoposto. L’incidente, avvenuto durante un volo sportivo, si è concluso senza feriti grazie alla prontezza dei soccorsi e alla perizia del conducente. L’evento ha avuto origine mentre il velivolo, caratterizzato da una struttura leggera e un motore posizionato posteriormente, sorvolava la zona di Fiumefreddo. Il pilota, regolarmente abilitato al volo, aveva iniziato la sua missione partendo dall’elisuperficie situata a Calatabiano. Durante la navigazione, l’uomo si è reso conto della presenza di un’anomalia tecnica che rendeva impossibile proseguire il viaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guasto in volo a Fiumefreddo: pilota salva la vita sulla sabbia

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