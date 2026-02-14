Appennino bolognese incendio a Gaggio Montano | sette squadre dei vigili del fuoco in azione per salvare la zona

Un incendio ha colpito ieri pomeriggio a Gaggio Montano, nell’Appennino bolognese, distruggendo un’abitazione e lasciando i residenti senza casa. Le fiamme sono divampate improvvisamente, e sette squadre di vigili del fuoco sono intervenute sul posto per domare il fuoco e mettere in sicurezza la zona. Sul luogo, i pompieri hanno lavorato senza sosta per evitare che le fiamme si estendessero ad altre case vicine.

Incendio nell'Appennino bolognese: sette squadre dei vigili del fuoco in azione a Gaggio Montano. Un incendio di notevoli dimensioni ha devastato un'abitazione a Gaggio Montano, nell'Appennino bolognese, ieri pomeriggio, 13 febbraio 2026. L'intervento, che ha richiesto l'impiego di sette squadre dei vigili del fuoco provenienti da Bologna e Modena, ha scongiurato il peggio, evitando feriti ma causando ingenti danni alla struttura. L'allarme è scattato poco prima delle 15:00, innescando una complessa operazione di spegnimento e messa in sicurezza.