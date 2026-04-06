Sempre più spesso, sui prodotti che troviamo sugli scaffali, compaiono etichette che promettono di essere “eco-friendly” o rispettose dell’ambiente. Le confezioni evidenziano materiali come carta grezza e i marchi adottano un linguaggio che richiama la sostenibilità. Tuttavia, dietro questa apparenza, spesso si nascondono pratiche di greenwashing, ossia strategie di marketing che danno un’immagine ecologica senza corrispondere a reali impegni ambientali.

La bottiglia sfoggia orgogliosa etichette “eco-friendly”, la confezione mostra carta grezza e il marchio adotta il lessico giusto: ormai il verde è il primo segnale che intercettiamo. Prima ancora del prodotto, della filiera o dei numeri, il colore della sostenibilità arriva come una rassicurazione per la coscienza di chi compra. In un mercato dove “green” è diventato un linguaggio commerciale, il rischio di greenwashing è sempre dietro l’angolo. Il termine greenwashing circola da decenni, sin dai tempi in cui Jay Westerveld lo coniò osservando gli hotel che invitavano a riutilizzare gli asciugamani “per l’ambiente”, mentre il vero obiettivo era ridurre i costi della lavanderia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Greenwashing: perché le etichette eco ingannano ancora i consumatori

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