Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un episodio che ha provocato forti reazioni tra i partecipanti. Un concorrente ha regalato un perizoma a un’altra persona, gesto che ha scatenato discussioni accese e tensioni tra i coinquilini. L’evento ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti, creando un clima di confronto tra i presenti.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip, dove un gesto decisamente sopra le righe ha acceso polemiche e messo in crisi gli equilibri tra alcuni concorrenti. Il gesto di Blu Barbara Prezia che fa discutere. Protagonista della vicenda è Blu Barbara Prezia, già finita al centro delle critiche nei giorni scorsi dopo essere stata definita una “gattamorta” da Ibiza Altea durante un confessionale. Un’etichetta che sembrava eccessiva, ma che per molti, dopo quanto accaduto, ha assunto un significato diverso. Durante una conversazione con Renato Biancardi e Nicolò Brigante, Blu ha infatti deciso di sorprendere entrambi con un regalo decisamente insolito: un suo perizoma. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Grande Fratello Vip, Blu regala un perizoma e scoppia la tensione

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