Grande festa alla 49a Montefortiana | un successo da oltre 16.500 partecipanti

La 49a edizione della Montefortiana si è conclusa con una partecipazione record, superando le 16.500 iscrizioni. La manifestazione, svoltasi a Monteforte d’Alpone, ha confermato l’interesse per le discipline sportive e il valore della tradizione locale. Un evento che ha coinvolto amatori e atleti, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e l’offerta di iniziative sportive nel territorio.

Monteforte d'Alpone ha vissuto un fine settimana di straordinaria partecipazione e sport, chiudendo ufficialmente la 49a edizione della Montefortiana con un bilancio che supera le 16.500 presenze. La manifestazione si conferma tra le più seguite nel panorama podistico e ha saputo unire gare.

