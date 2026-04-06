Giovane escursionista soccorso con l' elicottero dopo una caduta sul Moregallo

Un giovane escursionista è stato soccorso con l'elicottero dopo essere caduto durante un'escursione sul Monte Moregallo, nel territorio di Mandello del Lario. L'incidente si è verificato durante la salita e ha causato ferite che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno stabilizzato la persona prima del trasporto in ospedale.

Brutta caduta per un giovane escursionista rimasto ferito durante un'uscita sul Monte Moregallo, nel territorio comunale di Mandello del Lario. L'infortunio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì dell'Angelo, in una zona impervia lungo il canalone Belasa. L'allarme è scattato inizialmente in codice rosso, proseguendo poi in giallo (media gravità). La centrale di Areu ha subito inviato sul posto un equipaggio del soccorso alpino, XIX delegazione Cnsas e un elicottero del 118 decollato da Como. Allertati inoltre i carabinieri del comando provinciale. Il 29enne è stato raggiunto, portato in un luogo sicuro e sottoposto a una prima assistenza medica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Grazie @Valter Tersigni Croce di Edgard...giovane escursionista/ seminarista, morto nell'inverno del 1947 mentre scendeva dal Monte Velino... il corpo fu ritrovato nella primavera del 1948... - facebook.com facebook