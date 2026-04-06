Giornata della Salute Caliendo | Insieme per un futuro più sano e sicuro

In occasione della Giornata della Salute, un rappresentante del settore sanitario ha sottolineato l'importanza della partecipazione di medici e professionisti per promuovere un futuro più sicuro e salubre. Durante l'evento, sono stati affrontati temi legati alla prevenzione e all'importanza di un sistema sanitario efficiente. Sono state presentate iniziative volte a migliorare l’assistenza e a sensibilizzare la popolazione sui temi della salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti “Medici e professionisti della salute devono partecipare per costruire un futuro più sano e sicuro per tutti, celebrando i risultati scientifici, confrontandosi con le evidenze, condividendo storie personali su come la scienza migliori la vita e unendosi al dialogo globale”. Così la direttrice sanitaria della Casa di Cura San Michele di Maddaloni, Luisa Caliendo, in occasione della Giornata mondiale della Salute 2026, che si celebra il 7 aprile di ogni anno. L’invito è a schierarsi tutti dalla parte della scienza, essendo stato individuato dall’Oms come tema per il 2026: “Insieme per la salute. Sosteniamo la scienza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornata della Salute, Caliendo: “Insieme per un futuro più sano e sicuro” Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale: perché la salute della bocca riguarda tutto il corpo Salute a scuola e prevenzione dell’obesità: i 7 consigli pratici dell’UNICEF per educare i più giovani a mangiare sanoNella Giornata Mondiale dell'Obesità, l'UNICEF segnala 188 milioni di minori obesi nel mondo. Temi più discussi: Bimbo Napoli, famiglia: da Monaldi silenzio su risarcimento. Ospedale: stiamo valutando; Domenico Caliendo, messa e ulivo in suo onore al Monaldi: Solidarietà alla famiglia e ai medici; Domenico Caliendo, scontro Oppido-Petruzzi sul video in cui il cuore batteva ancora dopo l'espianto; Prevenzione e solidarietà, Casavatore si mobilita: successo per la prima giornata Insieme per la salute. Giornata mondiale della salute, l’Olio EVO torna protagonista: È una scelta quotidiana che incide sulla vitaDalla prevenzione cardiovascolare alla dieta mediterranea: dall’Extravergine d'oliva alla cultivar La Dolce di Rossano, quando la salute passa anche dal territorio ... ecodellojonio.it Caltanissetta, convegno per la Giornata Mondiale della Salute: focus su disuguaglianze e diritto alle cureIn occasione della Giornata Mondiale della Salute, che si celebra il 7 aprile, Caltanissetta ospiterà un convegno dedicato a un ... radiocl1.it Giornata Mondiale della Salute: l’olio extravergine di oliva alleato del benessere facebook