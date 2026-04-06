Ginnastica artistica Coppa del Mondo Cairo 2026 | Nemour vince anche con una caduta – Gli highlights della prima giornata

Durante la prima giornata della Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Il Cairo, si è disputata la gara alle parallele con la partecipazione di un’atleta algerina. Nonostante una caduta durante la sua esecuzione, è riuscita a ottenere il primo posto e conquistare l’oro. La competizione si è svolta nel giorno di Pasqua e ha attirato l’attenzione degli appassionati di ginnastica a livello internazionale.

Domenica di Pasqua ad alta tensione acrobatica in Egitto: l’algerina conquista l’oro alle parallele nonostante un errore. Doppietta russa nel corpo libero, Manukyan domina al cavallo. Tutto su Volare TV Il deserto egiziano ha fatto da cornice a una domenica di Pasqua ad alta tensione acrobatica. Nella penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, le prime finali di specialità al Cairo hanno regalato verdetti importanti tra conferme e colpi di scena, con la giornata trasmessa in diretta su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo riparte da Il Cairo. C’è Nemour, Italia assente a PasquaDal 3 al 6 aprile andrà in scena la quarta e penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica: il massimo circuito internazionale... Leggi anche: Ginnastica, Coppa del Mondo di Baku: Maresca quinto agli anelli – Gli highlights della prima giornata su Volare TV Temi più discussi: Osijek - La Croazia chiama, l'Italia risponde: le convocazioni per l'ultima tappa di World Cup di Ginnastica Artistica; Sofia Raffaeli e le Farfalle si regalano quattro podi di specialità in Coppa del Mondo; Sofia - World Cup di Ritmica, tris Raffaeli e argento per le Farfalle. Rivivi le finali su SportfaceTv; Per Sofia Raffaeli quattro medaglie nella prima tappa di Coppa del Mondo. Ginnastica artistica, Nemour e Petrounias mettono la firma in Coppa del Mondo. Stoccata di ManukyanA Il Cairo (Egitto) va in scena le penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, ad animare la domenica di Pasqua sono state le ... oasport.it Ginnastica artistica: Nemour, Petrounias e Manukyan brillano al CairoLe prime finali di specialità della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, tenutesi al Cairo, hanno animato la domenica di Pasqua con prestazioni di alto livello. Tra i protagonisti, la campion ... it.blastingnews.com In vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, LEGO lancia una nuova linea premium dedicata al calcio, con al centro la replica ufficiale della celebre coppa progettata dall’italiano Silvio Gazzaniga. Il trofeo originale, introdotto nel 1974 e simbolo assoluto del cal facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com