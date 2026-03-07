Ginnastica Coppa del Mondo di Baku | Maresca quinto agli anelli – Gli highlights della prima giornata su Volare TV

A Baku si è disputata la prima giornata della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, con la partecipazione di Maresca che ha concluso quinto agli anelli con un punteggio di 13.866. Dopo un lungo stop, il ginnasta campano è tornato in gara e la vittoria è andata a un ginnasta russo. Domani si svolgeranno le prossime competizioni.

Il campano torna in campo dopo il lungo stop e chiude con 13.866. Oro al russo Zaika. Domani le azzurre Chiara Barzasi e Artemisia Iorfino nella finale alla trave: tutto in diretta su Volare TV, canale della piattaforma OTT SportfaceTV È partita a Baku, in Azerbaijan, la prima delle due giornate di finali della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica. L'Italia è rappresentata oggi da Salvatore Maresca, unico azzurro in gara, al rientro sul palcoscenico internazionale dopo un lungo periodo di stop per infortunio.