Nelle indagini sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta nel 2007 a Garlasco, si era sempre ritenuto che la vittima avesse aperto la porta all'assassino. Tuttavia, una nuova ipotesi suggerisce che Chiara potrebbe non aver aperto volontariamente, mettendo in discussione quella versione dei fatti. Questa possibilità apre uno scenario diverso sulla dinamica dell’omicidio e sulla presenza della ragazza nell’istante fatale.

SI è sempre detto che Chiara Poggi aveva aperto la porta alla persona che l'avrebbe uccisa. Ma è davvero così? La ragazza uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco potrebbe non avrebbe aperto volontariamente la porta al suo assassino. È l'ultima pista che gli inquirenti starebbero valutando a un anno dalla riapertura delle indagini sul delitto che vedono indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso. Lo riporta TgCom24 secondo cui il momento centrale è quello che scatta alle 9.12 del 13 agosto quando, stando agli atti dei processi terminati con la condanna dell'allora fidanzato Alberto Stasi, Chiara disattiva l'allarme della villetta. Un orario da sempre preso come riferimento per l'ingresso dell'assassino nella casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, la nuova ipotesi ribalta tutto: "Chiara non ha aperto al suo assasino"

Garlasco, la nuova ipotesi ribalta tutto: "Chiara non aperto al suo assasino"SI è sempre detto che Chiara Poggi aveva aperto la porta alla persona che l'avrebbe uccisa.

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