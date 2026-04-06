Nuove ipotesi emergono nel caso di Garlasco, mettendo in discussione la convinzione che Chiara Poggi avesse aperto volontariamente la porta al suo aggressore. Fino ad ora si era sostenuto che la vittima avesse accolto l'assalitore, ma recenti ricostruzioni suggeriscono che questa versione potrebbe non essere corretta. La vicenda è al centro di un'attenzione crescente, mentre le indagini continuano a cercare dettagli che possano chiarire gli ultimi momenti prima dell'omicidio avvenuto nel 2007.

SI è sempre detto che Chiara Poggi aveva aperto la porta alla persona che l'avrebbe uccisa. Ma è davvero così? La ragazza uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco potrebbe non avrebbe aperto volontariamente la porta al suo assassino. È l'ultima pista che gli inquirenti starebbero valutando a un anno dalla riapertura delle indagini sul delitto che vedono indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso. Lo riporta TgCom24 secondo cui il momento centrale è quello che scatta alle 9.12 del 13 agosto quando, stando agli atti dei processi terminati con la condanna dell'allora fidanzato Alberto Stasi, Chiara disattiva l'allarme della villetta. Un orario da sempre preso come riferimento per l'ingresso dell'assassino nella casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, la nuova ipotesi ribalta tutto: "Chiara non aperto al suo assasino"

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Garlasco, Chiara Poggi potrebbe non aver aperto al suo assassino: l'ipotesi della difesa di Alberto StasiChiara Poggi potrebbe essere stata colta di sorpresa e dunque potrebbe non aver aperto al suo assassino.

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