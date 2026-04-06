Gallery society si trova al centro di un fermento che coinvolge diverse figure. Max Papeschi, artista noto per le sue opere provocatorie, presenta una mostra intitolata

Cosa unisce Max Papeschi, artista provocatore, e Roberto Spada, tributarista e collezionista? Endgame, la fine del gioco, è il titolo della mostra da cortocircuito.“ Mentre guardi un suo quadro, un drone ti spia – interviene Peter Gomez, che non ha bisogno di presentazioni – Max ci mostra l’osceno della realtà e l’assurdità dell’esistenza”. E’ questa la prima percezione che hai davanti alla Sacra Sindone reintrerpretata dall’artista multimediale. E basta aggiungere un paio di occhialini alla John Lennon e intitolarlo “ Imagine no Evan”. Papeschi, tra l’altro, cura anche la rubrica di Millenium, mensile del Fatto Quotidiano, “Greetings from Hell” e già dice tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gallery society é in fermento. Per Max Papeschi é Endgame (la fine del gioco). Roberto Spada colleziona, Fondazione Prada anticipa

Da Max Papeschi a Roberto Spada, vite d’arte vissute appassionatamente. Anticipazione Fondazione Prada.Max Papeschi, artista provocatore, e Roberto Spada, tributarista e collezionista, hanno inaugurato una settimana pre/pre pasquale ricca di eventi.

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