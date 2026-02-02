Extinction | nei giardini del Teatro Massimo e a Palazzo Trinacria l' esercito impossibile di Max Papeschi

Nei giardini del Teatro Massimo e a Palazzo Trinacria, Max Papeschi presenta “Extinction”. L’artista porta in scena un “esercito impossibile” che sfida lo spettatore con immagini forti e ironia. La mostra si inserisce in un momento in cui i conflitti, siano essi guerra, economia o silenzio sul futuro, sembrano aumentare ovunque. Papeschi torna nella sua città per mettere in discussione, con il suo stile unico, il rapporto tra pace e guerra.

In un tempo in cui i conflitti si moltiplicano e si assiste a guerre reali, economiche o silenziose contro il futuro del pianeta, Max Papeschi attinge al suo modus ironico e dissacrante per affrontare il tema della pace – e dunque della guerra – in maniera del tutto inedita: e ritorna a Palermo con il suo "esercito impossibile". "Extinction", dopo aver già toccato Milano, Parigi e Matera, arriva nei giardini esterni del Teatro Massimo, grazie al sostegno della Fondazione Pietro Barbaro, con il supporto del Comune di Palermo e della Fondazione lirica, in collaborazione con la Settimana delle Culture e in continuità con il gemellaggio con l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi.

