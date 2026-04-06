Furto con spaccata in tabaccheria | sparisce un bottino da oltre 5000 euro

Nella notte tra il 4 e il 5 aprile, due uomini hanno rotto la vetrina di una tabaccheria a Ravina, portando via una somma superiore ai 5.000 euro. L’episodio si è verificato intorno alle prime ore del mattino, quando i ladri hanno tentato di scassinare il negozio con una spaccata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.

La vetrata è stata sfondata con un tombino. Nella refurtiva c’erano soldi, sigarette, accendini, schede del “Gratta & Vinci” e un Pc Ammonta a più di 5.000 euro il valore della refurtiva sottratta al titolare di una tabaccheria di Ravina da due ladri che hanno tentato un furto con spaccata nella notte tra il 4 e il 5 aprile. I due responsabili - secondo quanto riportato dai carabinieri di Trento - sono due cittadini di 20 e 28 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’allarme è scattato alle prime ore del mattino quando i due malviventi, servendosi di un tombino, hanno infranto la vetrata del locale per entrare e rubare la merce. In poco tempo hanno prelevato denaro contante, un centinaio di pacchetti di sigarette, decine di accendini, alcune schede del “Gratta & Vinci” e un personal computer. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Furto con spaccata in centro, sparisce il registratore di cassaHa infranto l’entrata di un bar con una pietra per poi entrare e appropriarsi del registratore di cassa. Temi più discussi: Furto con spaccata in tabaccheria: sparisce un bottino da oltre 5000 euro; Spaccata in gioielleria, scardinata la cassaforte; Spaccata in gioielleria al Centronova, bottino di almeno 20mila euro; Guamo, furto con spaccata al negozio di biciclette. Ravenna, spaccata da Raflò in via Maggiore: è il terzo furto in due anniBrutta sorpresa nel giorno di Pasqua per il negozio di pasta fresca Raflò in via Maggiore 110, colpito da un nuovo furto con spaccata. I ladri sono entrati nel locale sfondando la porta a doppio vet ... ravennawebtv.it Spaccata lampo al supermercato: ladri sfondano la porta e in due minuti arraffano soldi e prodotti. Immortalati dalle telecamereCAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Furto con spaccata al supermercato Despar in via Cordenons nel cuore della città. Ieri (3 aprile) poco le 2 di notte due malviventi con il passamontagna e ... ilgazzettino.it La ricostruzione del furto con spaccata alla tabaccheria: i due hanno sfondato la vetrina con un tombino impossessandosi della refurtiva, ma sono stati sorpresi dall'allarme antintrusione e bloccati Leggi l’articolo tinyurl.com/yzef6btw - facebook.com facebook Attacco hacker agli Uffizi dall'Est Europa: cosa è successo. La direzione del Museo: «Nessun danno o furto». Porte murate x.com