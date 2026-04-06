Fumo e fiamme in un’abitazione privata | vigili del fuoco in azione c’è il video

Un incendio ha interessato un’abitazione privata, con le fiamme che si sono propagate nella parte superiore dell’edificio, coinvolgendo il tetto e coprendo l’intera struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul luogo sono stati diffusi anche dei video che documentano l’intervento e l’evoluzione dell’incendio.

Le fiamme che divampano nella parte superiore della palazzina, invadendo il tetto e avvolgendo l’intera struttura. È questa una prima ricostruzione dell’incendio scoppiato nella notte tra il 4 e il 5 aprile nel centro dell’abitato di Crosano, nel territorio comunale di Brentonico. Ancora non si conoscono con esattezza le cause che hanno scaturito il rogo. Certo è che l’allarme agli operatori del numero unico di emergenza 112 è scoppiato prima di mezzanotte e sul posto sono intervenuti diversi corpi dei vigili del fuoco volontari – Brentonico, Mori, Ala, Avio e Rovereto – supportati dai permanenti di Trento. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono durate diverse ore; al mattino seguente i pompieri hanno proseguito con la bonifica della zona e la messa in sicurezza della struttura. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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