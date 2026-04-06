Formazioni ufficiali Lecce Atalanta | le scelte di Di Francesco e Palladino per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Lecce e Atalanta sono state rese note per il match di Serie A valido per la 31ª giornata della stagione 202526. Le scelte di formazione sono state annunciate dai tecnici Di Francesco e Palladino, che hanno deciso gli undici titolari per entrambe le squadre. La partita si svolge in un contesto di campionato con entrambe le squadre impegnate nella rincorsa alla zona alta della classifica.

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