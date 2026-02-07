Sabato pomeriggio al Luigi Ferraris si gioca una partita importante tra Genoa e Napoli. Entrambe le squadre scendono in campo con le formazioni ufficiali, cercando punti pesanti in classifica. De Rossi e Conte hanno scelto le loro strategie, e il match si preannuncia acceso. I tifosi sono già in fibrillazione, pronti a sostenere i loro beniamini.

Nel sabato di Serie A, al Luigi Ferraris va in scena Genoa-Napoli, incontro cruciale del 24° turno per la classifica. Da una parte il club ligure, guidato da Daniele De Rossi, punta a recuperare punti salvezza dopo l’ultimo ko; dall’altra la squadra campione di casa natia Antonio Conte cerca di difendere il terzo posto dalla pressione di una Juventus pronta a inserirsi. Genoa – Bijlow in porta; difesa guidata da Marcandalli, Ostigard e Vasquez; linea di centrocampo formata da Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson e Martin; in avanti Vitinha affianca Colombo. giocatori chiave restano quindi in panchina alcune soluzioni di esperienza per garantire densità a centrocampo e profondità offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Formazioni ufficiali Genoa-Napoli: le scelte di De Rossi e Conte

Approfondimenti su Genoa Napoli

Le formazioni ufficiali di Genoa-Inter sono state annunciate da De Rossi e Chivu in vista del 15° turno di Serie A 202526.

Le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, partita valida per la chiusura della 19ª giornata di Serie A 202526, sono state annunciate da Allegri e De Rossi.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Genoa-Napoli live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e De RossiAl Genoa non è riuscita una nuova remuntada contro la Lazio nell'ultimo turno, come fatto precedentemente contro il Bologna, e all'Olimpico è maturato un ko per 3-2. ilmattino.it

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali della sfida del FerrarisDopo la beffa dell'Olimpico contro la Lazio, il Genoa di mister Daniele De Rossi torna al Ferraris per affrontare tra meno di un'ora il Napoli del tecnico Antonio Conte. Una ... genoanews1893.it

Il gemellaggio tra Napoli e Genoa è stato tra i più lunghi e belli d'Italia Rivorreste questo gemellaggio facebook

Mimmo Criscito racconta la possibilità di trasferirsi al Napoli in passato e il murales al fianco di Maradona Alle 18:00 c'è Genoa-Napoli ma, nel frattempo, guarda Legends Road con Criscito su #DAZN x.com