Finti investimenti online | l’inganno da 85mila euro finisce in tribunale

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 43 anni proveniente dalla Sicilia è stato denunciato dai Carabinieri per aver orchestrato una truffa online da 85 mila euro. Secondo quanto ricostruito, avrebbe attirato diverse persone con promesse di investimenti fittizi, inducendole a versare somme di denaro che poi sono risultate false. L'indagine ha portato all'identificazione e alla denuncia dell'uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse di truffa.

Un uomo di 43 anni, proveniente dalla Sicilia, è stato denunciato dai Carabinieri per una truffa online da 85.000 euro avvenuta a Roccasecca, in provincia di Frosinone. L’intervento dei militari della Stazione di Roccasecca ha permesso di individuare il responsabile dei raggiri. L’atto formale di deferimento in stato di libertà è stato già comunicato alla Procura della presso il Tribunale di Cassino. La vicenda ha avuto origine grazie alla denuncia-querela presentata da un residente del luogo. Questo atto ha attivato l’attività investigativa che ha permesso di ricostruire l’intera dinamica del raggiro digitale. Il meccanismo del raggiro finanziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Annunci online per investimenti fittizi: 43enne siciliano denunciato per una truffa da 85mila euroAvrebbe raggirato un uomo inducendolo a effettuare bonifici per un totale di 85 mila euro.

Truffa online da 85mila euro: la vittima è un uomo ciociaroA scoprire il raggiro, architettato da un siciliano, sono stati i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

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