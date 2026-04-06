Un uomo di 43 anni proveniente dalla Sicilia è stato denunciato dai Carabinieri per aver orchestrato una truffa online da 85 mila euro. Secondo quanto ricostruito, avrebbe attirato diverse persone con promesse di investimenti fittizi, inducendole a versare somme di denaro che poi sono risultate false. L'indagine ha portato all'identificazione e alla denuncia dell'uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse di truffa.

Un uomo di 43 anni, proveniente dalla Sicilia, è stato denunciato dai Carabinieri per una truffa online da 85.000 euro avvenuta a Roccasecca, in provincia di Frosinone. L’intervento dei militari della Stazione di Roccasecca ha permesso di individuare il responsabile dei raggiri. L’atto formale di deferimento in stato di libertà è stato già comunicato alla Procura della presso il Tribunale di Cassino. La vicenda ha avuto origine grazie alla denuncia-querela presentata da un residente del luogo. Questo atto ha attivato l’attività investigativa che ha permesso di ricostruire l’intera dinamica del raggiro digitale. Il meccanismo del raggiro finanziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finti investimenti online: l’inganno da 85mila euro finisce in tribunale

Annunci online per investimenti fittizi: 43enne siciliano denunciato per una truffa da 85mila euroAvrebbe raggirato un uomo inducendolo a effettuare bonifici per un totale di 85 mila euro.

Truffa online da 85mila euro: la vittima è un uomo ciociaroA scoprire il raggiro, architettato da un siciliano, sono stati i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

Temi più discussi: Falso trading a Genova, conti svuotati per 88mila euro: come funziona la truffa; La truffa delle crypto invest su Telegram: belle influencer che propongono investimenti con (falsi) rendimenti stellari; Trading online e finti guadagni: truffa da 9mila euro, due denunciati; Falsi investimenti in criptovalute. Due persone denunciate per truffa.

Finti investimenti e truffe online, sottratti 50mila euro a un'irpina: 10 denunceTruffe online e finti investimenti, dieci persone denunciate dai carabinieri. Sono stati sottratti oltre 50mila euro a una giovane irpina. I carabinieri della Compagnia di Montella hanno concluso ... ilmattino.it

Truffe online, oltre 120 in un anno. Rubati ai savonesi 1,2 milioni di euroSavona – Un danno da oltre 60 mila euro per le truffe legate al commercio elettronico e una perdita complessiva di almeno 1,2 milioni di euro per le truffe legate ai finti investimenti online. Sono nu ... ilsecoloxix.it

Tresignana, finti consulenti finanziari proponevano falsi investimenti in criptovalute x.com

Molti cittadini stanno ricevendo telefonate da finti consulenti che propongono investimenti nel “Trading Amazon” con promesse di guadagni facili. I truffatori utilizzano il prestigio del marchio per convincere le persone a versare piccole somme iniziali su piattafo facebook